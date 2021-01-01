BASİFED’den şiirli kutlama

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) üyeleri, yeni yılı online olarak düzenlenen toplantıda kutladı. 2020 yılında pandemi ile birlikte ekonomide de yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2020’nin iş insanları için kolay geçmediğini anlatan BASİFED Başkanı Hasan Küçükkurt, “Aşı ile birlikte COVİD-19 kabusunun geride kaldığı, ekonominin yeniden istikrara kavuştuğu, eğitim ve adalet başta olmak üzere birçok alanda yapısal reformların hayata geçirildiği bir yıl diliyorum” diye konuştu

yeni yıl mesajlarını verdiği toplantıda sağlık temennisi ön plana çıktı. Son sözü alan İZSİAD Başkan Yardımcısı, Yazar Hüseyin Cengiz ise Ahmet Arif’in Anadolu şiirinden bir bölüm okudu.