15.08.2020 - 00:05 |
BASİFED’in yeni başkanı Küçükkurt
Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nda (BASİFED) yaklaşık 3 yıldır başkan olarak görev yapan Seda Kaya Ösen, koltuğunu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Küçükkurt’a devretti.
Ösen’in başka alanlarda çalışmalarına ağırlık verme kararı almasından sonra BASİFED’de 2021 yılında yapılacak genel kurula kadar başkanlık görevini aynı zamanda İZSİAD Başkanı da olan Küçükkurt sürdürecek. Ösen’in BASİFED’de yaptığı çalışmalarla güzel izler bıraktığını anlatan Küçükkurt, “Kendisi BASİFED’de çıtayı oldukça yükseltti. Ben de daha çok çalışarak bayrağı daha yukarılara taşımaya çalışacağım. Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.