BİST1.084-1.49EURO8.740.76USD7.350.21ALTIN460.75-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri BASİFED’in yeni başkanı Küçükkurt
    ABONE OL
    15.08.2020 - 00:05 |

    BASİFED’in yeni başkanı Küçükkurt

    Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nda (BASİFED) yaklaşık 3 yıldır başkan olarak görev yapan Seda Kaya Ösen, koltuğunu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Küçükkurt’a devretti.

    BASİFED’in yeni başkanı Küçükkurt

    Ösen’in başka alanlarda çalışmalarına ağırlık verme kararı almasından sonra BASİFED’de 2021 yılında yapılacak genel kurula kadar başkanlık görevini aynı zamanda İZSİAD Başkanı da olan Küçükkurt sürdürecek. Ösen’in BASİFED’de yaptığı çalışmalarla güzel izler bıraktığını anlatan Küçükkurt, “Kendisi BASİFED’de çıtayı oldukça yükseltti. Ben de daha çok çalışarak bayrağı daha yukarılara taşımaya çalışacağım. Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    Sıradaki Haber