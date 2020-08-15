BASİFED’in yeni başkanı Küçükkurt

Ösen’in başka alanlarda çalışmalarına ağırlık verme kararı almasından sonra BASİFED’de 2021 yılında yapılacak genel kurula kadar başkanlık görevini aynı zamanda İZSİAD Başkanı da olan Küçükkurt sürdürecek. Ösen’in BASİFED’de yaptığı çalışmalarla güzel izler bıraktığını anlatan Küçükkurt, “Kendisi BASİFED’de çıtayı oldukça yükseltti. Ben de daha çok çalışarak bayrağı daha yukarılara taşımaya çalışacağım. Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.