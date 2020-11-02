Başımız sağ olsun

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı’nın başkanlığını yapan Mehmet Sepil, İzmir’i 6.6 şiddetiyle sarsan deprem felaketi sonrası açıklamalarda bulundu. Büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Başkan Sepil, “Maalesef büyük acılar yaşadık. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Enkaz altındaki insanlarımızın da bir an önce hayata döndürülmesini umuyorum” diye konuştu.

‘Umutla bekledik’

Depremde Göztepe taraftarları Ali Çağın Kaygusuz ve Alp Cengiz’i de yitirdiklerini ifade eden Mehmet Sepil, “Çok üzgünüm, iki taraftarımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Ali Çağın için umutla bekledik. Çok gençti. Maalesef beklediğimiz haberi alamadık. Cenaze işlemleriyle alakalı ailesinden haber bekliyoruz. Camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Göztepe’de bir dönem stajyer olarak da çalışan Ali Çağın Kaygusuz, Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı’nın çökmesi sonucu hayatını kaybetti.