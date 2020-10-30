Başımızın tacı

Emperyalizme karşı dünyaya örnek olan mücadelenin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ sözüyle Türk halının kaderini değiştirdiği 29 Ekim’in 97. yılı kutlandı. Çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşayacağı, meydanlardaki resmi kutlamalar ve coşkusu sokaklara taşan halk tarafından bir kez daha ilan edildi.

Yeniden doğduk

İzmir’de 29 Ekim kutlamaları; Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin katılımıyla, Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle yapıldı. Soyer ve Sivri ile birlikte tebrikleri kabul eden Köşger, “Kurtuluş Savaşı’nın eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmasının ardından Atatürk büyük bir düşünce değişimini başlatmış, yeni kurulan devleti Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Yapılan köklü değişiklikler Türk insanının ufkunu açmış, asıl gücünü ve karakterini ortaya çıkarmıştır. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, beraberlik ve dayanışmamızı sonsuza kadar sürdürmeliyiz” dedi.

Aydın’da ise sağanak nedeniyle Valilik binasına alınan törende Vali Hüseyin Aksoy tebrikleri kabul etti. Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte çeşitli yarışma ve spor etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Manisa’da Hükümet Konağı önünde törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte vatandaşın bayramını kutlayan Vali Yaşar Karadeniz, “Devletimizin 97 yılda hızlı şekilde gelişme sağlanmasının temel lokomotifi Cumhuriyettir” dedi.

Uşak’ta da kutlamalar kapsamında Vali Funda Kocabıyık, tebrikleri kabul etti. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda devam eden programda, saygı duruşunda ve İstiklal Marşı’nın ardından, öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Unutulmaz fedakarlık

Balıkesir’de ise Valilik bahçesinde tebrikleri kabul eden Vali Hasan Şıldak, “29 Ekim’in Türk milletinin milli birlik ve beraberliğinin en üst düzeye çıktığı gündür. ‘Bu devlet kolay kurulmadı, istiklal kolay kazanılmadı’ diyorsak ve 29 Ekim’i bayram olarak kutluyorsak, atalarımızın kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını her zaman hatırlamalıyız” ifadelerini kullandı.