‘Basın vazgeçilmez’

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi, “Gazetecilik yalnızca bir meslek değil, tarihe tanıklık etmek anlamını taşıyor” dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Basınımız haber alma ve kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından vazgeçilmez ve önemli” vurgusunu yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti, Başkan Muhammet Karaçay’a çiçek sundu, “Basın çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.