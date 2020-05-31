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    HaberlerEge Haberleri Başkan Akın’dan 25 bin maske
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    31.05.2020 - 00:01 |

    Başkan Akın’dan 25 bin maske

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Lokantacılar ve Kahveciler oda başkanlarına 25 bin maske teslim etti.

    Başkan Akın’dan 25 bin maske

    Uzun bir aradan sonra işlerinin başına dönecek olan esnaf ve çalışanlara destek sunmak istediklerini ifade eden Başkan Akın, “Koronavirüs salgını dolayısıyla ilçemizde faaliyet gösteren kahve ve kıraathaneler, kafe, restoran ve lokantalarımız uzun süredir kapalıydı. Biz de bu süreçte onlara destek olmak istedik. İşyerlerini yeniden açacak olan esnaf ve çalışanlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” diye konuştu. Öte yandan Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, koronavirüs salgını dolayısıyla iki buçuk aydır faaliyet gösteremeyen Orta ve Koza Park, yarın yeniden hizmete başlıyor. Bahçe, kafe ve restaurant bölümlerinin açık olacağı Orta Park ve Koza Park 08.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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