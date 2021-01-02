BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Başkan Akın’dan çevre dostu imza
    ABONE OL
    02.01.2021 - 07:00 |

    Başkan Akın’dan çevre dostu imza

    Turgutlu Belediyesi ile SCA Atık Yönetimi A.Ş, arasında ambalaj atığı toplanması sözleşmesi imzalandı.

    Başkan Akın’dan çevre dostu imza

    Turgutlu Belediyesi ile SCA Atık Yönetimi A.Ş, arasında ambalaj atığı toplanması sözleşmesi imzalandı. İmza töreni Belediye Başkanı Çetin Akın’ın makamında gerçekleşti. Başkan Akın, “Ambalaj atıklarının kaynağında toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi hakkında kiraya verilmesi işi ihalesini 500 bin lira+KDV bedelle 3 yıllığına SCA Atık Yönetimi A.Ş. aldı. Sözleşmemiz, Manisa’ya önemli bir getiri sağlayacak” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aile hekimleri Kovid-19 mağduru

    Aile hekimleri Kovid-19 mağduru

    Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

    Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

    Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

    Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

    Son dakika... Virüsten kaçış! İstanbul uyarısı: Yüzde 10...

    Son dakika... Virüsten kaçış! İstanbul uyarısı: Yüzde 10...

    Sıradaki Haber