Başkan Akın’dan çevre dostu imza

Turgutlu Belediyesi ile SCA Atık Yönetimi A.Ş, arasında ambalaj atığı toplanması sözleşmesi imzalandı. İmza töreni Belediye Başkanı Çetin Akın’ın makamında gerçekleşti. Başkan Akın, “Ambalaj atıklarının kaynağında toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi hakkında kiraya verilmesi işi ihalesini 500 bin lira+KDV bedelle 3 yıllığına SCA Atık Yönetimi A.Ş. aldı. Sözleşmemiz, Manisa’ya önemli bir getiri sağlayacak” dedi.