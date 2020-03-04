04.03.2020 - 00:01 |
Başkan Akın’dan etkinliklere iptal
Turgutlu Belediyesi’nin 8 Mart’ta yapacağı deve güreşleri ve aynı gün sahnelenmesi planlanan Kırmızı Kurdele adlı tiyatro oyunu, şehitlerimiz nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Başkan Çetin Akın, “Hain saldırıda hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” dedi.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.