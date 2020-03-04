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    HaberlerEge Haberleri Başkan Akın’dan etkinliklere iptal
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    04.03.2020 - 00:01 |

    Başkan Akın’dan etkinliklere iptal

    Turgutlu Belediyesi’nin 8 Mart’ta yapacağı deve güreşleri ve aynı gün sahnelenmesi planlanan Kırmızı Kurdele adlı tiyatro oyunu, şehitlerimiz nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    Başkan Akın’dan etkinliklere iptal

    Başkan Çetin Akın, “Hain saldırıda hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” dedi.

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