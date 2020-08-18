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    HaberlerEge Haberleri Başkan Akın’dan Tutak’a ziyaret
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    18.08.2020 - 07:00 |

    Başkan Akın’dan Tutak’a ziyaret

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan ve geçen günlerde görevine başlayan Harun Tutak’a ziyarette bulundu.

    Başkan Akın’dan Tutak’a ziyaret

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan ve geçen günlerde görevine başlayan Harun Tutak’a ziyarette bulundu. Başkan Çetin Akın’a ziyaretinde, Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu da eşlik etti. Tutak’a yeni görevinde başarılar dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Akın, “Öncelikle Müdürümüz Harun Tutak’a ilçemize hoş geldin diyoruz. Turgutlu’da huzur ve güvenin inşası için, Turgutlu’yu daha mutlu insanların şehri haline getirmek için Müdürümüz ile birlikte el birliğiyle çalışacağız” dedi. Emniyet Müdürü Tutak da Başkan Akın ve ekibinin nazik ziyaretlerindan dolayı duyduğu mennuniyeti dile getirdi.

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