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    HaberlerEge Haberleri Başkan Aras, bozulan yolların cezasını kesti
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    19.04.2020 - 00:04 |

    Başkan Aras, bozulan yolların cezasını kesti

    Başkan Aras, bozulan yolların cezasını kesti

    Bodrum Belediye Başkanı Aras kamuya ait yolların bozulmasına neden olan firmalara yaklaşık 5 milyon lira ceza kesti, Kovid-19 salgınının ekonomik açıdan geniş kitleleri etkileyeceğini söyledi.

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin sorumluluk sahasında bulunan ve özellikle ağır tonajlı araçlar, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerin geçişleri sırasında zarar gören yollarda incelemelerde bulundu. Hafriyat kamyonlarının geçişleri sebebiyle kamuya ait yollarda, Turgutreis, Karabağ, Bahçelievler ve Peksimet mahallelerinde toplamda 18 bin 140 metrekare alanda bozulmaların olduğu tespit edildi. Bölgeye giden Başkan Aras, kurallara uymayan ve kamuya ait yollara zarar verildiği gerekçesiyle firmalara cezai işlemlerin uygulandığını ve toplamda 4 milyon 782 bin 260 lira ceza kesildiğini belirtti.

    ‘Turizmci zor durumda’

    Öte yandan Başkan Aras, Kriz Yönetimi Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Aras, pandeminin etkisi çoğaldıkça, ekonomik açıdan yaşanan darboğazın daha geniş kitleleri etkileyeceğine dikkat çekti, “Tüm imkanlarımızla salgına karşı mücadele ediyoruz, bir taraftan da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

    Turizmcilerinde zor durumda olduğunu kaydeden Aras, 2020 turizmi için öngörü yapmanın şu an için imkansız olduğunu ifade etti, “Turizmcimizin çalışan personelinin tamamen işsiz kaldığını herkes görüyor. O insanlara destek olmamız gerekiyor çünkü turizmi ayakta tutmamız lazım ki, hep o bahsettiğimiz 30-40 milyar gelir, tekrar bu ülkeye gelebilsin” diye konuştu.

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