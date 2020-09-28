Başkan Arda sahaya indi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir’i Atletizm Süper Ligi’nde temsil eden tek takım olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı’nın antrenmanına katıldı. 2019-2020 sezonunu Türkiye beşincisi olarak tamamlayan belediye atletlerini tebrik eden Başkan Arda, sporcularla birlikte antrenman yaptı. Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi Lütfü Özcan ile antrenörlerin de katıldığı etkinlikte Başkan Halil Arda, Atletizm Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonunda da mücadele verecek sporculara Gaziemir İlçe Stadı’nın yenileceğinin müjdesini verdi.