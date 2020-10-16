Başkan Arda’dan amatöre malzeme desteği

Gaziemir Belediyesi, ilçedeki aktif 15 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu. Malzeme dağıtım töreni öncesinde amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle kahvaltıda bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, her yaştan Gaziemirli’nin daha iyi koşullarda spor yapmasını önemsediğini, bu kapsamda ilçedeki spor tesislerinin yenilenmesi çalışmalarına hız verdiklerini söyledi, “Amatör kulüpler, gençlerin sağlıklı, bilinçli bireyler olarak yetişmelerinin önünü açan çalışmalar yapıyorlar. Biz de Gaziemir Belediyesi olarak amatör sporculara ve kulüplere destek vermeye devam edeceğiz. Gaziemir sporuna katkı koyan tüm kulüp yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.