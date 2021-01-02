Başkan Arslan’dan Atatürk’lü takvim

Edremit Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarıyla her yılbaşında hazırlanan takvimler vatandaşlara sunuldu. Takvimleri, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Zabıta Müdürü Cemal Sözer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Güçlü, Yazı İşleri Müdür Vekili Kalender Kalmaz, Esnaf Destek Birimi Sorumlusu Niyazi Sarıkaya ve ekipler dağıttı. Takvimler, şehir dışındaki Edremitlilere de posta ve kargoyla ulaştırıldı. Başkan Selman Hasan Arslan, “Tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda da Edremitlilerin daha mutlu, daha huzurlu bir kentte yaşamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.