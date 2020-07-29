Başkan Bilgin, barış ve mutluluk diledi

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren bayramın sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyen Başkan Bilgin, “Bu yıl koronavirüs nedeniyle çok farklı ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ümit ederim ki alacağımız tedbirlere bayramda da devam edersek bu salgın sıkıntısından en yakın zamanda kurtulacağız” dedi.