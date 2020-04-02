02.04.2020 - 00:04 |
Başkan, bir aylık maaşını bağışladı
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir aylık maaşını, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara erzak kolisi hazırlanması için bağışlayacağını açıkladı.
Zorlu sürecin atlatılacağını kaydeden Karakayalı, “Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak için böyle bir karar aldım. Örnek teşkil etmesini arzu ediyorum” dedi.
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.