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    HaberlerEge Haberleri Başkan, bir aylık maaşını bağışladı
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    02.04.2020 - 00:04 |

    Başkan, bir aylık maaşını bağışladı

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir aylık maaşını, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara erzak kolisi hazırlanması için bağışlayacağını açıkladı.

    Başkan, bir aylık maaşını bağışladı

    Zorlu sürecin atlatılacağını kaydeden Karakayalı, “Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak için böyle bir karar aldım. Örnek teşkil etmesini arzu ediyorum” dedi.

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