14.03.2020 - 00:43 |
Başkan, çalışmalara yardımcı oldu
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşın yoğun olduğu alanlarda başlatılan çalışmaları inceleyen Başkan Çetin Akın, ekiplere yardımcı oldu.
Gece yapılan çalışmalarda parklar, duraklar, spor alanları ve camilerin ilaçlandığını belirten Akın, “Vatandaşın sağlığını korumak en önemli görevimiz” dedi.
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