BİST1.538-0.46EURO8.52-0.10USD7.030.18ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Başkan Cengiz Ergün’den Ankara çıkarması
    ABONE OL
    13.02.2021 - 07:00 |

    Başkan Cengiz Ergün’den Ankara çıkarması

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’i ziyaret etti.

    Başkan Cengiz Ergün’den Ankara çıkarması

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’i ziyaret etti. Ziyarette Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nin doğal çim zemininin altyapısı ile hazır çim kalıpları ile yenilenmesi, su deposu, sulama sistemi ve altında sporcu soyunma odaları olan 1000 seyircili betonarme tribün yapılması ve Tarık Almış Spor Tesisleri’ndeki spor salonunun zemini ile yüzme havuzunun onarımı işleri kapsamında protokol imzalandı.
    Bozgeyik’e çerçeveli Osmanlı Kaftanı ve içerisinde Manisa’ya özgü ürünlerin yer aldığı çanta hediye eden Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kentte hayata geçirdiği spor yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Spor yatırımlarıyla Manisa’da önemli eksikleri giderdiklerini vurgulayan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde amatör branşlarda önemli sporcular çıkardıklarını ve gençleri spora teşvik ettiklerini de söyledi. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkürlerini ileten Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Spor Toto Teşkilatı’nın da Manisa’da önemli yatırımları hayata geçirdiğini ifade etti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstilacıların en tehlikelisi

    İstilacıların en tehlikelisi

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    Sıradaki Haber