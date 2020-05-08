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    HaberlerEge Haberleri Başkan Cengiz Ergün’den fidan
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    08.05.2020 - 00:03 |

    Başkan Cengiz Ergün’den fidan

    Başkan Cengiz Ergün’den fidan

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde ‘Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’ oluşturulmasına yönelik başlatılan fidan kampanyasına destek verdi. Hem şahsi olarak, hem de Büyükşehir adına kampanyaya katılım gösterdiklerini belirten Ergün, “Kovid-19 salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza şükran borçluyuz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi gelecegenefes.com adresinden kampanyaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

    Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
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    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
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