Başkan Cengiz Ergün’den fidan

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde ‘Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’ oluşturulmasına yönelik başlatılan fidan kampanyasına destek verdi. Hem şahsi olarak, hem de Büyükşehir adına kampanyaya katılım gösterdiklerini belirten Ergün, “Kovid-19 salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza şükran borçluyuz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi gelecegenefes.com adresinden kampanyaya katılmaya davet ediyorum” dedi.