Başkan Çerçi, MHP ve CHP’yi ziyaret etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, olağan genel kurulda güven tazeleyen MHP Manisa İl Başkanı Av. Ömer Baysal ve CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı’na seçilen Yalçın Arcak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çerçi, farklı partilerde siyaset yapılmasına rağmen siyasetçiler olarak amaçlarının şehre değer katmak olduğunu belirtti.