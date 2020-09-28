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    HaberlerEge Haberleri Başkan Çerçi’ye hizmet teşekkürü
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    28.09.2020 - 00:03 |

    Başkan Çerçi’ye hizmet teşekkürü

    Başkan Çerçi’ye hizmet teşekkürü

    Kırsal kalkınma hamleleri ile Yuntdağı’nda üreticiyi destekleyen Yunusemre Belediyesi’ne bölge halkından teşekkür geldi. Belediyenin hizmetleriyle bölgenin geliştiğini kaydeden Yuntdağlı muhtarlar, Başkan Mehmet Çerçi’ye plaket verdi.

    Kırsal ya da merkez gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürmek için yoğun mesai harcadıklarını belirten Çerçi, “Gençlik merkezi, hanım lokalleri, düğün salonları ve kültür merkezleri ile insana, geleceğe yatırım yapıyoruz. Sadece kaldırım yap, yeşil alan yap, belediyecilik bu değil. İnsana dokunmanız lazım. Eksiklerimiz elbette vardır. Sonuç itibari ile 250 binlik bir şehirde yaşıyoruz. Ama gayretimiz vatandaşlarımızın güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşaması” diye konuştu.

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