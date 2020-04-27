Başkan Çetin Akın’dan yıl dönümü sürprizi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ile birlikte, 56. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Öznur-İrfan Allıbay çiftine sürpriz bir ziyarette bulunup mutluluklarına ortak oldu.

Akın’a sosyal medya üzerinden ulaşan Öznur-İrfan Allıbay çiftinin kızları Meltem, anne ve babasının 56. evlilik yıl dönümü kutlayacaklarını ancak 75 yaşında oldukları için uzun süredir sokağa çıkamadıklarını, bu konuda yardımcı olunmasını rica etti. Başkan Akın, eşiyle birlikte iftar sonrası Allıbay çiftinin evini ziyaret etti, Allah daha nice 55 seneler nasip etsin, uzun ömürler versin”dedi. Başkanı kapıda görünce şaşıran yaşlı çift, “Belediye Başkanını görmeyi hiç beklemiyorduk. Kızım da hiçbir şey söylemedi. Bu güzel sürpriz için başkanımıza ve eşine teşekkür ederiz” diye konuştu.