Başkan Çetin, aşureyi vatandaşlarla paylaştı

Turgutlu Belediyesi, aşure hayrı yaptı. Vatandaşlara aşure dağıtan Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediye hizmet binamızın önünde, Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte daire müdürlerimiz, mesai arkadaşlarımız ve hemşehrilerimizle aşurelerimizi paylaştık. Başkan Yardımcılarımız ayrıca Erbiller Sanayi Sitesi’ndeki esnafımıza ve çalışan kardeşlerimize de aşure dağıttı. Aşure hayrımızın kabul olmasını temenni ederim” dedi.