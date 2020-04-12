Başkan Doğan ekiplerle birlikte görev başında

Sokağa çıkma yasağının ardından sahadaki ekiplere eşlik eden Başkan Şeniz Doğan, “Paniğe kapılmadan, endişelenmeden bu süreci en iyi şekilde, hep birlikte aşacağız. Belediyemizin tüm olanakları hemşerilerimizin emrinde” dedi.