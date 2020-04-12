12.04.2020 - 00:02 |
Başkan Doğan ekiplerle birlikte görev başında
Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile ilaçlama ve çöp toplama ekipleri tam kadro çalışıyor.
Sokağa çıkma yasağının ardından sahadaki ekiplere eşlik eden Başkan Şeniz Doğan, “Paniğe kapılmadan, endişelenmeden bu süreci en iyi şekilde, hep birlikte aşacağız. Belediyemizin tüm olanakları hemşerilerimizin emrinde” dedi.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.