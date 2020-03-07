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    HaberlerEge Haberleri Başkan Dutlulu’dan Akigo’ya moral ziyareti
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    07.03.2020 - 00:00 |

    Başkan Dutlulu’dan Akigo’ya moral ziyareti

    TFF 1. Lig’de yarın evinde Osmanlıspor’u ağırlayacak olan Akhisarspor’a, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’dan destek geldi.

    Başkan Dutlulu’dan Akigo’ya moral ziyareti

    Yılmaz Atabarut Tesisleri’ndeki antrenmanı ziyaret eden Dutlulu, Kulüp Başkanı Fatih Karabulut’la birlikte takımın antrenmanını izledi. Teknik Direktör Yılmaz Vural ve yeşil siyahlı futbolcularla da bir araya gelen Dutlulu, Akhisarspor’un Süper Lig’e döneceğine olan inancını tekrarladı. Ligde Vural yönetiminde çıktığı son 4 maçın 3’ünü kazanan Akhisarspor, bitime 9 hafta kala 38 puanla Play Off hattının genel averajla gerisinde bulunuyor.

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