26.06.2020 - 00:05 |
Başkan Engin sahada
Narlıdere’nin sokaklarındaki eksikleri gidermek için çalışmaları hızlandıran Belediye Başkanı Ali Engin, muhtarlar ve belediye bürokratları ile saha turlarına başladı.
Atatürk ve 2. İnönü’de eksikler tespit edildi, çalışmalar başladı. Çalışmaların yaz boyunca 11 mahallenin tamamında süreceği belirten Engin “Yaz boyunca tüm mahallelerdeki talepleri gidermek için özveri ile çalışacağız” dedi.
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.