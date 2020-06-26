Başkan Engin sahada

Atatürk ve 2. İnönü’de eksikler tespit edildi, çalışmalar başladı. Çalışmaların yaz boyunca 11 mahallenin tamamında süreceği belirten Engin “Yaz boyunca tüm mahallelerdeki talepleri gidermek için özveri ile çalışacağız” dedi.