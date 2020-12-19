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    HaberlerEge Haberleri Başkan Ergün, 40 yıllık hayali gerçekleştirdi
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    19.12.2020 - 07:00 |

    Başkan Ergün, 40 yıllık hayali gerçekleştirdi

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, alt ve üstyapı müjdesi verdiği Salihli’nin Karayahşi Mahallesi’nde 8 kilometrelik içme suyu hattı çalışması başladı.

    Başkan Ergün, 40 yıllık hayali gerçekleştirdi

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, alt ve üstyapı müjdesi verdiği Salihli’nin Karayahşi Mahallesi’nde 8 kilometrelik içme suyu hattı çalışması başladı. 8 kilometre kanalizasyon hattı da yenilenecek olan mahallede 50 bin metrekare de üstyapı çalışması yapılacak. Yıllardır bu hizmeti beklediklerini belirten Mahalle Muhtarı Halil Akaydın, “İçme suyu ve kanalizasyon hattımız 40 yıl önce döşenmişti. Yolumuz da iyi durumda değildi. Cengiz Başkanımız hayalimizi gerçeğe çeviriyor” dedi.

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