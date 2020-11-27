Başkan Ergün’den eşitlik vurgusu...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Ergün, “Kadınlar çiçektir, kadınlar güldür deyip, popülist yaklaşımlar yapmak yerine hep birlikte eşit eğitim, eşit yaşam, eşit siyaset, eşit sorumluluk ve eşit hak diyerek çalışmalıyız. Kadının erkekten, erkeğin kadından üstün olmadığı gerçeğini tam manasıyla idrak edeceğimiz, kötü haberler duymayacağımız mutlu ve huzurlu bir yaşam içinde geçirilen ülke hayaliyle tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.