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    HaberlerEge Haberleri Başkan Günel’den dayanışma örneği
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    02.04.2020 - 00:03 |

    Başkan Günel’den dayanışma örneği

    Kuşadası Başkanı Günel ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ ve ‘Aydın Tek Yürek’ kampanyasına destek verdi

    Başkan Günel’den dayanışma örneği

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan yardım kampanyalarına maaşını bağışlayarak destek oldu. Başkan Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çağrısıyla başlatılan ‘Aydın Tek Yürek’ kampanyasına maaşının yarısını, ülke genelinde yürütülen ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına da diğer yarısını bağışladı. Günel, “Bütün dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Salgının, insan sağlığına etkileri bir tarafa, sosyal ve ekonomik etkileri de çok büyük oluyor. Birçok hemşerimiz bu süreçte işyerlerinin kapanması nedeniyle ekonomik zorluk yaşamaya başladı. Yardıma muhtaç hale geldiler. Bu tür kampanyalara karşı hassas olup elimizden geldiği kadar destek vermemiz gerekiyor. Buradan hayırsever hemşerilerimize sesleniyorum. Güçbirliği yapmalıyız. Türk insanı yardımseverdir, komşusu açken tok yatmak istemez. Bu süreci birlikte hareket ederek, dayanışma içerisinde atlatalım” dedi.

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