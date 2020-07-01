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    HaberlerEge Haberleri Başkan Günel’in vekili Atlı oldu
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    01.07.2020 - 07:00 |

    Başkan Günel’in vekili Atlı oldu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şehir dışına çıkacak olması nedeniyle belediye başkanlık vekaletini İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı ve Belediye Meclisi’nin İYİ Partili Üyesi Hayati Atlı’ya bıraktı.

    Başkan Günel’in vekili Atlı oldu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şehir dışına çıkacak olması nedeniyle belediye başkanlık vekaletini İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı ve Belediye Meclisi’nin İYİ Partili Üyesi Hayati Atlı’ya bıraktı. Siyasi nezaketin ve karşılıklı güvenin önemine dikkat çeken Günel, “Parti ayırmaksızın Kuşadası için belediye meclisimizin tüm üyeleri ile büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Sayın Atlı, ilçe siyasetinin ve belediye meclisimizin deneyimli ve saygıdeğer bir ismi, başkan vekilliği görevini kendisine gönül rahatlığı ile bırakıyorum” dedi.

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