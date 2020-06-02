BİST107.2660.00EURO7.590.33USD6.810.00ALTIN380.830.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Başkan Gürbüz’den minik Yağız’a tebrik
    ABONE OL
    02.06.2020 - 07:00 |

    Başkan Gürbüz’den minik Yağız’a tebrik

    Pandemi nedeniyle sportif faaliyetlerin askıya alınmasının ardından sporcuların taekwondodan uzak kalmamaları ve mutsuz hissetmelerini önlemek amacıyla düzenlenen müsabakada; sporcuların bulundukları mekanda çekilen videolar, 6 hakem tarafından dikkatle izlenerek puanlandı.

    Başkan Gürbüz’den minik Yağız’a tebrik

    Pandemi nedeniyle sportif faaliyetlerin askıya alınmasının ardından sporcuların taekwondodan uzak kalmamaları ve mutsuz hissetmelerini önlemek amacıyla düzenlenen müsabakada; sporcuların bulundukları mekanda çekilen videolar, 6 hakem tarafından dikkatle izlenerek puanlandı. Uluslararası Poomsae Teknik Hakemi Recep Başkan yönetimindeki müsabakaya, 13 kulüpten 19 erkek ve 33 kadın sporcu katıldı. İzmir İl Kulüp sıralamasında Foça Belediyespor Kulübü beşinci sırada yer alırken, Minik Erkekler Kategorisi’nde yarışan Foça Belediyespor Taekwondocusu Asrın Yağız Büyükyavuz ikinci oldu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Online Taekwondo Poomsae Müsabakası’nda Minikler Kategorisi’nde ikinci olan sporcumuz Asrın Yağız Büyükyavuz’u ve takım halinde beşinci olan Taekwondo Şubemizin sporcularını tebrik ediyorum. Taekwondo Şubemizin yeniden çalışmalarına başlamasını ve yeni şampiyon adaylarımız ile şampiyonalara katılmayı heyecanla bekliyoruz’’dedi.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul’un sosyal mesafesi: Kilometrekare'ye 2841 kişi | 16 milyonda bağışıklık oranı yüzde 15

    İstanbul’un sosyal mesafesi: Kilometrekare'ye 2841 kişi | 16 milyonda bağışıklık oranı yüzde 15

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Havai fişeğe veda edelim

    Havai fişeğe veda edelim

    Sıradaki Haber