Başkan Gürbüz’den minik Yağız’a tebrik

Pandemi nedeniyle sportif faaliyetlerin askıya alınmasının ardından sporcuların taekwondodan uzak kalmamaları ve mutsuz hissetmelerini önlemek amacıyla düzenlenen müsabakada; sporcuların bulundukları mekanda çekilen videolar, 6 hakem tarafından dikkatle izlenerek puanlandı. Uluslararası Poomsae Teknik Hakemi Recep Başkan yönetimindeki müsabakaya, 13 kulüpten 19 erkek ve 33 kadın sporcu katıldı. İzmir İl Kulüp sıralamasında Foça Belediyespor Kulübü beşinci sırada yer alırken, Minik Erkekler Kategorisi’nde yarışan Foça Belediyespor Taekwondocusu Asrın Yağız Büyükyavuz ikinci oldu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Online Taekwondo Poomsae Müsabakası’nda Minikler Kategorisi’nde ikinci olan sporcumuz Asrın Yağız Büyükyavuz’u ve takım halinde beşinci olan Taekwondo Şubemizin sporcularını tebrik ediyorum. Taekwondo Şubemizin yeniden çalışmalarına başlamasını ve yeni şampiyon adaylarımız ile şampiyonalara katılmayı heyecanla bekliyoruz’’dedi.