16.04.2020 - 00:01 |
Başkan hatta
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hizmet vermeye başlayan Çiğli Belediyesi Çağrı Merkezi’ni ziyaret ediyor, çalışmalar hakkında bilgi alıyor.
Zaman zaman da telefonlara cevap vererek vatandaşla sohbet eden Başkan Gümrükçü, ihtiyaçların giderilmesi için notlarını alıyor. Çiğlililer, 7 gün 24 saat hizmetten yararlanabiliyor.
Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.