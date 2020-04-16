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    HaberlerEge Haberleri Başkan hatta
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    16.04.2020 - 00:01 |

    Başkan hatta

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hizmet vermeye başlayan Çiğli Belediyesi Çağrı Merkezi’ni ziyaret ediyor, çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

    Başkan hatta

    Zaman zaman da telefonlara cevap vererek vatandaşla sohbet eden Başkan Gümrükçü, ihtiyaçların giderilmesi için notlarını alıyor. Çiğlililer, 7 gün 24 saat hizmetten yararlanabiliyor.

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