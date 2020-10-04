Başkan hedefi vurdu

Ziyarette kulüp çalışmaları hakkında bilgi alan İduğ’a, Onan geleneksel ok hediye ederek atış yapmanın tekniklerini gösterdi. Başkan İduğ, “Okçuluk ata sporlarımızdan biri ve bunu gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Sizler bu kültürümüze sahip çıkıyorsunuz” dedi. Kulüp Başkanı Onan ise “Bornova Belediyesi’nin spora ve sporcuya desteğini takip ediyoruz. Her yaştan kişinin yapabileceği bu spor ile ilgili yapılacak tüm çalışmalara katkı koyabiliriz” diye konuştu.