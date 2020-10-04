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    HaberlerEge Haberleri Başkan hedefi vurdu
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    04.10.2020 - 00:02 |

    Başkan hedefi vurdu

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Cemal Onan ve kulüp üyelerini Dramalılar Köşkü’nde ağırladı.

    Başkan hedefi vurdu

    Ziyarette kulüp çalışmaları hakkında bilgi alan İduğ’a, Onan geleneksel ok hediye ederek atış yapmanın tekniklerini gösterdi. Başkan İduğ, “Okçuluk ata sporlarımızdan biri ve bunu gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Sizler bu kültürümüze sahip çıkıyorsunuz” dedi. Kulüp Başkanı Onan ise “Bornova Belediyesi’nin spora ve sporcuya desteğini takip ediyoruz. Her yaştan kişinin yapabileceği bu spor ile ilgili yapılacak tüm çalışmalara katkı koyabiliriz” diye konuştu.

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