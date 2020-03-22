Başkan İduğ destek istedi

Başkan İduğ, “65 yaş üstü Bornovalılar için alışveriş hizmeti başlattık. Dijital Sınıf Projemizin derslerden uzak kalmamak öğrencilerimize çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Evde olmayı daha keyifli hale getirmek için tiyatromuzun oyunlarından başlayarak daha önce gerçekleştirdigimiz çeşitli etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız” dedi.