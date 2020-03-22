22.03.2020 - 00:01 |
Başkan İduğ destek istedi
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüse karşı alınacak en önemli önlemin evde kalmak olduğunu belirtti, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Başkan İduğ, “65 yaş üstü Bornovalılar için alışveriş hizmeti başlattık. Dijital Sınıf Projemizin derslerden uzak kalmamak öğrencilerimize çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Evde olmayı daha keyifli hale getirmek için tiyatromuzun oyunlarından başlayarak daha önce gerçekleştirdigimiz çeşitli etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız” dedi.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.