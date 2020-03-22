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    HaberlerEge Haberleri Başkan İduğ destek istedi
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    22.03.2020 - 00:01 |

    Başkan İduğ destek istedi

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüse karşı alınacak en önemli önlemin evde kalmak olduğunu belirtti, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

    Başkan İduğ destek istedi

    Başkan İduğ, “65 yaş üstü Bornovalılar için alışveriş hizmeti başlattık. Dijital Sınıf Projemizin derslerden uzak kalmamak öğrencilerimize çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Evde olmayı daha keyifli hale getirmek için tiyatromuzun oyunlarından başlayarak daha önce gerçekleştirdigimiz çeşitli etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız” dedi.

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