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    HaberlerEge Haberleri Başkan İduğ, her gün deprem bölgesinde
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    02.11.2020 - 07:00 |

    Başkan İduğ, her gün deprem bölgesinde

    Depremin yaşandığı andan itibaren felaket bölgesinden hiç ayrılmayan Bornova Belediye Dr. Mustafa İduğ, tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ettiklerini söyledi.

    Başkan İduğ, her gün deprem bölgesinde

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri de ziyaret eden İduğ, endişe içinde bekleyen hasta yakınlarına da moral verdi. “Hepimizin acısı büyük ama ateş daha çok düştüğü yeri yakar” diyen İduğ, “Ülke olarak yaralarımızı hep birlikte sarmak durumundayız. Dün ve bugün olduğu gibi maddi ve manevi her türlü desteğimiz bundan sonra da sürecek” ifadelerini kullandı.
    İduğ, depremde yaşamlarını yitiren İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Seha Yüksel’in eşi Burcu Yüksel ile iki çocuğunun Bornova Hacılarkırı Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine de katıldı.

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