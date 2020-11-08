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    HaberlerEge Haberleri “Başkan Karaca’nın daima arkasındayız”
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    08.11.2020 - 02:42 |

    “Başkan Karaca’nın daima arkasındayız”

    CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir ve beraberinde ilçe yönetimi, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya destek ziyareti gerçekleştirdi.

    “Başkan Karaca’nın daima arkasındayız”

    Başkan Karaca’nın CHP ile sorun yaşadığını iddia eden haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten İlçe Başkanı Mehmet Demir, “Başkanımızın yüzde yüz arkasındayız” dedi. Görevinin başında olduğunu ve partisiyle arasında sorun olmadığını kaydeden Karaca da, “Geride kalan üç buçuk zaman diliminde Fethiye halkının daha rahat ve ferah bir şekilde yaşaması için hizmete ve mücadeleye devam edeceğiz. Bu haberler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Görevimin başındayım ve mensubu olmaktan gurur duyduğum partim de arkamda” dedi.

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