Başkan Koştu’dan Bergama’ya tebrik

Belediyenin vizyon projeleri ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Ankara’ya giden Belediye Başkanı Hakan Koştu, galibiyet sonrası futbolcuları tebrik etti. “Bergama’nın her alanda yükselişinin simgelerinden biri de Bergama Belediyespor” diye konuşan Koştu, “Sporcularımızı, teknik heyetimizi ve kulüp yönetimini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.