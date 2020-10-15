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    HaberlerEge Haberleri Başkan Koştu’dan Bergama’ya tebrik
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    15.10.2020 - 00:00 |

    Başkan Koştu’dan Bergama’ya tebrik

    Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur’da 14 Eylül Stadyumu’nda Manisaspor ile karşılaşan Bergama Belediyespor, sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

    Başkan Koştu’dan Bergama’ya tebrik

    Belediyenin vizyon projeleri ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Ankara’ya giden Belediye Başkanı Hakan Koştu, galibiyet sonrası futbolcuları tebrik etti. “Bergama’nın her alanda yükselişinin simgelerinden biri de Bergama Belediyespor” diye konuşan Koştu, “Sporcularımızı, teknik heyetimizi ve kulüp yönetimini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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