Başkan Oktay’dan Uzunyalı denetimi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, oteller ve plajlar bölgesi olarak bilinen Uzunyalı’da denetim yaptı, işletmeleri önlemler hakkında uyardı.

Pandemi nedeniyle bazı işletmelerin açılmadığı Uzunyalı’da incelemelerde bulunan Başkan Oktay, “Açık da olsa kapalı da olsa her işletme belirlenen tüm kurallara uygun olacak” dedi. Binaların bakımı, plajların temizliği gibi konularda çok sert uyarılarda bulunan Oktay, “Marmaris hepimizin. Hepimizin gözü gibi bakması gerekir. Kapalı olsa dahi herkes önündeki sahili temiz tutacak, binalarındaki gerekli bakımları yapacak. Yani sorumlu hareket edecek” diye konuştu.