Başkan, önce ekmek sonra mama dağıttı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü iki günlük sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtan ekiplere destek verdi. Ekmek dağıtımının ardından sokak hayvanlarını da unutmayan Başkan Gümrükçü, sokak ve açık alanlara mama bırakan ekiplere yardım etti.

Atıklar toplanıyor

Öte yandan temizlik ekiplerinin sayısı tam kapasiteye çıkarılarak evsel atıklar aksamadan toplandı. Kovid-19’la mücadelede ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Bu zor günlerde Çiğli halkımızın yanındayız. Tüm ekiplerimiz görevlerinin başında” diye konuştu.