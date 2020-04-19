Başkan Oran mutfağa girdi

Çeşme’nin Sesi’nin haberine göre Oran, önlüğü taktı, mutfağa girip enginar yaptı. Başkan Oran, yemeği yapmadan önce tarlaya gitti, Çeşme enginarı topladı. Oran, “Koronavirüs salgını nedeni ile evde kaldığımız bu günlerde Foça Belediye Başkanımız Fatih Gürbüz’ün meydan okumasını kabul ediyorum. Fatih Başkanım, korona günleri geçtikten sonra sizi yemeğe bekliyorum. Ben de buradan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a meydan okuyorum” dedi.