Başkan Orkan, istekleri dinledi

Ziyaretlerine Üçpınar Mahallesi’nden başlayan Başkan Orkan, belediye tarafından sürdürülen kilit parke döşeme çalışmalarını inceledi. Daha sonra 1. Sakarya Mahallesi, Kuvayı Milliye Mahallesi ve Toygar Mahallesi’ni gezen Orkan, Kocaavşar Mahallesi muhtarını da belediyede ağırladı.



Karesi’nin her mahallesini daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini söyleyen Orkan, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçları en kısa sürede karşılanacak. Hedefimiz, her mahalleye eşit hizmet. Bunu yerine getirirken vatandaş özelinde muhtarlarımızın görüşlerini önemsiyoruz” dedi.