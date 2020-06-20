BİST113.6120.99EURO7.65-0.44USD6.84-0.14ALTIN383.470.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Başkan Orkan, istekleri dinledi
    ABONE OL
    20.06.2020 - 00:02 |

    Başkan Orkan, istekleri dinledi

    Daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet üretmek amacıyla mahalle muhtarlarını ziyaret eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sorunlarını dinleyip ihtiyaçları öğrendi.

    Başkan Orkan, istekleri dinledi

    Ziyaretlerine Üçpınar Mahallesi’nden başlayan Başkan Orkan, belediye tarafından sürdürülen kilit parke döşeme çalışmalarını inceledi. Daha sonra 1. Sakarya Mahallesi, Kuvayı Milliye Mahallesi ve Toygar Mahallesi’ni gezen Orkan, Kocaavşar Mahallesi muhtarını da belediyede ağırladı.

    Karesi’nin her mahallesini daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini söyleyen Orkan, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçları en kısa sürede karşılanacak. Hedefimiz, her mahalleye eşit hizmet. Bunu yerine getirirken vatandaş özelinde muhtarlarımızın görüşlerini önemsiyoruz” dedi.

    Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    56 ilde FETÖ operasyonu! 81 kişi tutuklandı

    56 ilde FETÖ operasyonu! 81 kişi tutuklandı

    Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

    Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

    İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

    İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

    Görüntüler kan dondurmuştu! Bakan Selçuk'tan Nurtaç Canan açıklaması

    Görüntüler kan dondurmuştu! Bakan Selçuk'tan Nurtaç Canan açıklaması

    Sıradaki Haber