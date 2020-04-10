Başkan Orkan’dan Küçük-San’a çıkarma

Başkan Orkan, “Ekiplerimizle birlikte ilçemizin her yerinde olmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan hemşerilerimizin evde kalması. Bizlere İletişim Merkezimiz 444 99 10’u arayarak ihtiyaçlarınızı iletmeniz yeterli” dedi.