10.04.2020 - 00:04 |
Başkan Orkan’dan Küçük-San’a çıkarma
Yeni tip koronavirüsle mücadelesini 7/24 sürdüren Karesi Belediyesi, Küçük-San’a çıkarma yaptı. Çalışmalara Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Küçük-San Başkanı Ahmet Sakbaş ile birlikte katıldı.
Başkan Orkan, “Ekiplerimizle birlikte ilçemizin her yerinde olmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan hemşerilerimizin evde kalması. Bizlere İletişim Merkezimiz 444 99 10’u arayarak ihtiyaçlarınızı iletmeniz yeterli” dedi.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.