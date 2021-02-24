24.02.2021 - 00:00 |
Başkan Özmekik’ten Manisa BŞB’ye ziyaret
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter İsa Ayan, Asbaşkan Akif Sıtkı Esen, Disiplin Kurulu Başkanı Bilal Turan Küçükarpacı, Disiplin Kurulu Üyesi Yaşar Demir ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü’yü ziyaret etti.
Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Baylan, Orhan Haşim Elmalı, Özcan Nalbantlar ve Badminton Antrenörü Hatice Tokmakçı da yer aldı. Başkan Güzgülü, koronavirüs tedbirleri kapsamında müsabakalara ara verilmesinin ardından yapılan çalışmalar hakkında heyete bilgiler verdi. Güzgülü ayrıca, 2021 yılında da takımın katılacağı müsabakalarda başarı çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Federasyon Başkanı Özmekik de, Manisa BŞB Badminton branşına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, badminton takımına başarılar diledi.