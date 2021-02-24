Başkan Özmekik’ten Manisa BŞB’ye ziyaret

Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Baylan, Orhan Haşim Elmalı, Özcan Nalbantlar ve Badminton Antrenörü Hatice Tokmakçı da yer aldı. Başkan Güzgülü, koronavirüs tedbirleri kapsamında müsabakalara ara verilmesinin ardından yapılan çalışmalar hakkında heyete bilgiler verdi. Güzgülü ayrıca, 2021 yılında da takımın katılacağı müsabakalarda başarı çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Federasyon Başkanı Özmekik de, Manisa BŞB Badminton branşına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, badminton takımına başarılar diledi.