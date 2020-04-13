Başkan, sabah olur olmaz sahaya çıktı

Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında kimsenin mağdur olmamasını sağladı. Ekipleri koordine eden Başkan Şeniz Doğan, evden çıkamayan ve talepte bulunan Merkezefendililere kendisi ekmek dağıtımı yaptı. Diğer ihtiyaçlarını talep eden vatandaşa da istekleri kısa sürede ulaştırıldı.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulduklarını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Salgına karşı uygulanan her tedbirde, hemşerilerimizin mağdur olmaması için görev başındayız” dedi.