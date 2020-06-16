Başkan sahaya indi

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Sanayi Sitesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Bölgede çeşitli incelemeler yapan Tokat, “Hijyen, sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına dikkatlice uyulduğu sürece bu normalleşme sürecini Milas olarak çok olumlu atlatacağız. Bu süreç dolayısıyla işleri aksayan işyerlerimizin sıkıntılarını biliyor ve Milas Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

‘Mağdur bırakmayacağız’

Tokat daha sonra, Bafa Mahallesi’nde üç ayrı noktada çiftçilere ait samanlıkta çıkan yangınlarla ilgili inceleme yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Tokat, “Çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek için çareler arıyoruz. Büyük bir felaketten dönüldü, yangınlar hakkında soruşturma sürüyor” diye konuştu.