BİST1.329-1.03EURO9.36-0.27USD7.81-0.71ALTIN449.48-1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Başkan Sandal, apartman görevlilerini unutmadı
    ABONE OL
    28.11.2020 - 07:00 |

    Başkan Sandal, apartman görevlilerini unutmadı

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremde evlerini ve işlerini kaybeden apartman görevlileriyle bir araya geldi.

    Başkan Sandal, apartman görevlilerini unutmadı

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremde evlerini ve işlerini kaybeden apartman görevlileriyle bir araya geldi. Bu süreçte en fazla mağdur olanların başında apartman görevlilerinin geldiğini ifade eden Sandal, “Yaraları sararken önceliklerimizden biri apartman görevlilerinin iş sorunu çözmek. Sayıyı netleştirdikten sonra Büyükşehir ile birlikte çalbaşlayacağız. Bugkadar tüm yurttaşlarımıza nasıl yardımcı olduysak, bugünden sonra da her zaman tüm ihtiyaçlarınız için yanınızdayız. Her türlü sorununuzda da bize ulaşın, bizimle irtibatta olun. Biz kendi sorunlarımızı Bayraklı Belediyesi olarak çözebilecek güce ve kudrete sahibiz. Bundan şüpheniz olmasın” diye konuştu.
    ‘Bilime döneceğiz’
    Depremde en büyük hasarı Bayraklı’nın gördüğünü sözlerine ekleyen Sandal, “Zeminin en kötü olduğu Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde 180 ile 280 metreye kadar kayaya rastlanmıyor. 25-30 metre arası derinlik herhangi bir deprem anında sıvılaşabiliyor. Biz bunların hiçbirine dikkat etmeden bina yapmışız, dükkan yapmışız. Bir daha böyle şeyler yaşanmaması için akıl, mantık, bilim ne diyorsa; o çerçevede çözüm bulmak” ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    Terör örgütüne 27 Kasım darbesi

    Terör örgütüne 27 Kasım darbesi

    Sıradaki Haber