Başkan Sandal, apartman görevlilerini unutmadı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremde evlerini ve işlerini kaybeden apartman görevlileriyle bir araya geldi. Bu süreçte en fazla mağdur olanların başında apartman görevlilerinin geldiğini ifade eden Sandal, “Yaraları sararken önceliklerimizden biri apartman görevlilerinin iş sorunu çözmek. Sayıyı netleştirdikten sonra Büyükşehir ile birlikte çalbaşlayacağız. Bugkadar tüm yurttaşlarımıza nasıl yardımcı olduysak, bugünden sonra da her zaman tüm ihtiyaçlarınız için yanınızdayız. Her türlü sorununuzda da bize ulaşın, bizimle irtibatta olun. Biz kendi sorunlarımızı Bayraklı Belediyesi olarak çözebilecek güce ve kudrete sahibiz. Bundan şüpheniz olmasın” diye konuştu.

‘Bilime döneceğiz’

Depremde en büyük hasarı Bayraklı’nın gördüğünü sözlerine ekleyen Sandal, “Zeminin en kötü olduğu Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde 180 ile 280 metreye kadar kayaya rastlanmıyor. 25-30 metre arası derinlik herhangi bir deprem anında sıvılaşabiliyor. Biz bunların hiçbirine dikkat etmeden bina yapmışız, dükkan yapmışız. Bir daha böyle şeyler yaşanmaması için akıl, mantık, bilim ne diyorsa; o çerçevede çözüm bulmak” ifadelerini kullandı.