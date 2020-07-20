Başkan Sepil’den hakem isyanı

Süper Lig’de Galatasaray deplasmanından 3-1 yenik ayrılan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, hakem kararlarına sitem etti.

Süper Lig’de özellikle pandemi nedeniyle verilen ara sonrası zor günler geçiren Göztepe, Galatasaray karşılaşmasından da boynu bükük ayrıldı. Başkan Mehmet Sepil, maçın hakemi Koray Gençerler ve Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görev yapan Zorbay Küçük’ü sert dille eleştirdi.

‘İptal kararı doğru mu?’

Sepil, “Galatasaray karşılaşmasında maçın hakemi Koray Gençerler ve VAR hakemi Zorbay Küçük’ün verdiği bir kararla golümüz iptal edildi. Ben şimdi herkese bu kararla ilgili soru sormak istiyorum. Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Cevabının hayır olduğunu biliyorum. Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör İlhan Palut da yaptığı açıklamada hakem kararlarından yakındı. Genç teknik adam, “Maçın hakemleri Atınç’ın penaltı pozisyonunda çok ağır bir penaltı kararı verdiler. VAR’dan dönen golümüz aslında birçok şeyin özeti. Takımım 90 dakika boyuncu disiplinden kopmadı. Verebilecek en az pozisyonları verdik. 2 kötü gol yedik. Ben oyuncularımın gösterdiği mücadeleden, sahaya koydukları karakterden son derece memnunum” dedi.