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    09.05.2020 - 00:05 |

    Başkan, tek tek kapıları dolaştı

    Soyer, Büyükşehir ekiplerinin Kınık’taki salgın önlemlerini inceledi. Vatandaşla da bir araya gelip ihtiyaçları sordu, gıda paketi dağıttı

    Başkan, tek tek kapıları dolaştı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez dışındaki ilçelerde koronavirüse karşı yürütülen çalışmaları incelemeye Kınık ile devam etti. Evleri ziyaret eden Soyer, ihtiyaçları sorup gıda ve iftar paketi dağıttı. Arpaseki Mahallesi’ndeki gençlerin halı saha talebine de olumlu yanıt veren Soyer, yer sorununun çözülmesi halinde harekete geçeceklerini belirtti.

    Ardından Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer’i ziyeret eden Soyer, salgınla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı. Büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Doğruer, Büyükşehir ile birlikte koordineli şekilde süreci yürüttüklerini belirtip destekler için teşekkür etti. Büyükşehir Kınık’ta; kamu kurumları, eczaneler, kalabalık işyerlerinin önü ve dere kenarlarını her hafta dezenfekte ediyor. Ayrıca, ilk ve ortaokul öğrencilerine 2 bin kitap hediye edildi. 8 bin 500 maske dağıtılırken, Sağlık Müdürlüğü’nce tespit edilen 80 kronik hastanın evine dezenfektan seti ulaştırıldı. Çarşı esnafına da dezenfektan seti verildi.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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