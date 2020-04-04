Başkan telefonda

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamadığı için belediyeye gelemeyen vatandaşların talep ve önerilerini telefonla dinledi. 30’a yakın vatandaşın taleplerini tek tek not alan Bilgin, “Salgın süresi boyunca belirli günlerde bu uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üreteceğiz” dedi.