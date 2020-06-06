Başkan Tokat, esnafa ücretsiz maske dağıttı

Bu kapsamda ilçede bulunan işyerlerini ziyaret edip terziler ve gönüllüler tarafından üretilen maskeleri dağıtan Başkan Muhammet Tokat, “Malzemeleri satın alarak terzi esnafımıza diktiriyoruz.Böylece hem maliyetleri düşürüyor hem de esnafımıza destek oluyoruz. Bugüne kadar dağıttığız maske 392 bini geçti. Tedbirlerimizi almaya, hijyenimize dikkat edip mesafemizi korumayı sürdüreceğiz” dedi.