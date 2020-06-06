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    HaberlerEge Haberleri Başkan Tokat, esnafa ücretsiz maske dağıttı
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    06.06.2020 - 00:05 |

    Başkan Tokat, esnafa ücretsiz maske dağıttı

    Milas Belediyesi, bedava maske dağıtımına devam ediyor.

    Başkan Tokat, esnafa ücretsiz maske dağıttı

    Bu kapsamda ilçede bulunan işyerlerini ziyaret edip terziler ve gönüllüler tarafından üretilen maskeleri dağıtan Başkan Muhammet Tokat, “Malzemeleri satın alarak terzi esnafımıza diktiriyoruz.Böylece hem maliyetleri düşürüyor hem de esnafımıza destek oluyoruz. Bugüne kadar dağıttığız maske 392 bini geçti. Tedbirlerimizi almaya, hijyenimize dikkat edip mesafemizi korumayı sürdüreceğiz” dedi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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