Başkan Tugay Gode Cengiz’i andı

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka’nın “Gode Cengiz” lakaplı efsane futbolcusu Cengiz Kocatoros’u 35. ölüm yıldönümünde kabri başında andı. Kocatoros’un mezarına çiçekler bırakan Tugay, “21 Haziran, efsane futbolcumuz Cengiz Kocatoros’un ölüm yıl dönümü. Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz. Karşıyaka Gode Cengiz’i hiç unutmayacak” dedi. Kabri Cengiz Kocatoros’un yanında bulunan milli futbolcu Ahmet Tuna Kozan’ı da anan Başkan Tugay, “Ziyaretimiz sırasında, Ahmet Tuna Kozan’ın değerli eşi Nurcan Hanım’la da karşılaştık ve beraber duygulu anlar yaşadık. Karşıyaka geçmişiyle ve bugünüyle nice değerlere, büyük insanlara memleket olmuştur ve olmaya devam edecektir” dedi.